Из-за шторма в аквариуме-музее Севастополя погибли более 800 морских обитателей

Во время шторма в Севастополе пострадали люди, аквариумы с морскими животными и автомобили.В Севастополе в выходные во время сильнейшего шторма из-за нагонной волны вышла из берегов река Бельбек и в историческом зале аквариума-музея погибли более 800 морских обитателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии