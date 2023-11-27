Из-за шторма в аквариуме-музее Севастополя погибли более 800 морских обитателей

Во время шторма в Севастополе пострадали люди, аквариумы с морскими животными и автомобили.В Севастополе в выходные во время сильнейшего шторма из-за нагонной волны вышла из берегов река Бельбек и в историческом зале аквариума-музея погибли более 800 морских обитателей.