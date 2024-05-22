23 объекта благоустройства в Новосибирской области стали победителями Всероссийского голосования по нацпроекту

В Новосибирской области подведены итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства – победителями стали 23 проекта, они будут благоустроены в 2025 году на областные и федеральные средства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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