Хотели напугать, а вышло наоборот: Делягин объяснил главный феномен выборов 2026

Феноменом выборов в Госдуму 2026 стала очень большая явка. Делягин объяснил, почему после атак ВСУ желающих проголосовать стало только больше.
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