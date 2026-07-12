22 истории о рукоделии и творчестве, которые приносят в жизнь мастеров маленькие радости и подкидывают отличные байки

Найти хобби по душе — это как влюбиться: мир сразу начинает играть новыми красками. Неважно, вяжете ли вы, вышиваете или впервые в жизни садитесь за швейную машинку, чтобы потом покорить Версаль, творчество не только помогает занять руки и голову, но и дарит те самые маленькие радости, которые делают наши будни ярче.