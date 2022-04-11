Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Если в Гос Думе нет педофилов, то для  них примут закон о смертной казни  или пожизненного в рудниках без права помил...В Госдуме рассмот...
  • nyha
    Вот это новость...!!! этого писаку ...должен ждать такой пинок в жопу...дальше сами придумайте...Туалет «на газоне...
  • W357 Ц753W357
    А когда пиндосы будут расплачиваться по своему госдолгу он у них уже 30 триллионов.Россия расплатитс...

Собака искусала двух девочек в алтайском селе

Собака искусала двух девочек в алтайском селе

В алтайском селе Залесово собака напала на двух тринадцатилетних девочек. Согласно посту в Telegram-канале «Люблю мое Залесово» от лица матери одной из пострадавших, ее дочь пошла встречать подругу, а на улице Ленинской за ними увязалась собака.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх