Собака искусала двух девочек в алтайском селе

В алтайском селе Залесово собака напала на двух тринадцатилетних девочек. Согласно посту в Telegram-канале «Люблю мое Залесово» от лица матери одной из пострадавших, ее дочь пошла встречать подругу, а на улице Ленинской за ними увязалась собака.