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СПЧ: На встрече с Путиным обсудят темы миграции, СВО и образования

СПЧ: На встрече с Путиным обсудят темы миграции, СВО и образования

В предстоящей встрече Совета по правам человека (СПЧ) с президентом России Владимиром Путиным планируется поднять ряд ключевых тем, включая ситуацию на СВО, вопросы миграции, здравоохранения и образования, а также другие аспекты, связанные с правами человека.

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