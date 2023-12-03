СПЧ: На встрече с Путиным обсудят темы миграции, СВО и образования

В предстоящей встрече Совета по правам человека (СПЧ) с президентом России Владимиром Путиным планируется поднять ряд ключевых тем, включая ситуацию на СВО, вопросы миграции, здравоохранения и образования, а также другие аспекты, связанные с правами человека.
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