«Вашингтон» смог разгромить «Флориду» благодаря двум передачам Овечкина

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ смог одолеть команду «Флорида Пантерз» с разгромным счетом 6:3 благодаря двум результативным передачам своего капитана Александра Овечкина.
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