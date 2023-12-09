Ну что, наступим еще раз на олимпийские грабли?

Юлия Кахичко

Так ехать должны за свой счёт, и там оплачивать всё самостоятельно. Ну чтобы уж было именно по словам некоторых, что они всё сами, сами тренировались, сами к победам шли. Вот и пусть и на самом деле сами. И уж без всяких там пряников от казны.