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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    А с какой стати туда поедут чиновники? За чей счет? Если за свой или  счет нейтральной страны - тогда пусть едут. Отм...Ну что, наступим ...

Ну что, наступим еще раз на олимпийские грабли?

Ну что, наступим еще раз на олимпийские грабли?

Уже целых 8 российских спортсменов прошли квалификацию на летнюю олимпиаду в Париже 2024 года. Разумеется, в нейтральном статусе, без флага.

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Комментарии
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Юлия Кахичко
Так ехать должны за свой счёт, и там оплачивать всё самостоятельно. Ну чтобы уж было именно по словам некоторых, что они всё сами, сами тренировались, сами к победам шли. Вот и пусть и на самом деле сами. И уж без всяких там пряников от казны.
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12 час.
Виктор Гайдуков
России надо официально отказаться от сотрудничества с МОК по причине его политизации и гендерной извращённости, объявить это всему миру и предложить создание нового МИРОВОГО спортивного соревнования, например такого как игры БРИКС. Нужна идейная мотивация и люди откликнутся.
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10 час.
Ольга
А с какой стати туда поедут чиновники? За чей счет? Если за свой или  счет нейтральной страны - тогда пусть едут. Отмежеваться полностью от нейтральных спортсменов и нейтральных чиновников.
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5 час.

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