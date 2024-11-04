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Лавров: Запад подписал приговор доллару, превратив его в инструмент наказания

Лавров: Запад подписал приговор доллару, превратив его в инструмент наказания

Запад сам подписал приговор американскому доллару, превратив его в инструмент наказания. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.

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