РЖАКА

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  • Элеонора Коган
    Рай для собак, они его заслужили!!!Дороже жизни
  • Элеонора Коган
    Именно Ньютон помог Егору найти своё счастье и жить не только работой, но и для семьи!!!И маленький Ричик тоже стал и...Дороже жизни
  • Николай
    Как говорил неизвестно кто, если собаки не попадают в рай, я хочу попасть туда, куда уходят они.Дороже жизни

Письмо, в котором ты просишь денег, мы не получали...

Письмо, в котором ты просишь денег, мы не получали...

Молодой человек говорит отцу своей подружки: - Конечно, я понимаю, что это только формальность, но не будете ли вы возражать, если я попрошу руки вашей дочери? - Кто это сказал, что это - "только формальность"?! - в недоумении спрашивает тот.

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