Письмо, в котором ты просишь денег, мы не получали...

Молодой человек говорит отцу своей подружки: - Конечно, я понимаю, что это только формальность, но не будете ли вы возражать, если я попрошу руки вашей дочери? - Кто это сказал, что это - "только формальность"?! - в недоумении спрашивает тот.
Молодой человек говорит отцу своей подружки: - Конечно, я понимаю, что это только формальность, но не будете ли вы возражать, если я попрошу руки вашей дочери? - Кто это сказал, что это - "только формальность"?! - в недоумении спрашивает тот.
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