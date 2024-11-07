В Кургане выросло число опасных для женщин мест. Скрин

В Кургане количество небезопасных мест для женщин выросло с двух до четырех. Как сообщает telegram-канал «Курганистан», со ссылкой на сайт проекта «Попутчица», на карте появились новые точки: рядом со школой №48 и в Восточном микрорайоне.
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