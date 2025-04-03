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Царьград

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Летел на Москву: Собянин сообщил об уничтожении вражеского беспилотника

Летел на Москву: Собянин сообщил об уничтожении вражеского беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник противника, летевший на Москву, был уничтожен системами ПВО.

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