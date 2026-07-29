Wildberries срочно ищет склады в Казахстане после массовых атак дронов — компания готова арендовать практически весь свободный объём, пишет Коммерсантъ.
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Wildberries срочно ищет склады в Казахстане после массовых атак дронов — компания готова арендовать практически весь свободный объём, пишет Коммерсантъ.
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