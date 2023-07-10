Закон, порядок, государство

774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ded
    А на фига это старьё вытащили на свет через 10 лет . Десять лет работает закон и чё много пострадавших ? Пущай боятся...Из пенсии вычтут ...
  • Александр Лесков
    С-суки!  Списывать — это  не  компенсировать  инфляцию и бюрократы  в ПФР это могут —легко  списать. И  вон  гомонят ...Из пенсии вычтут ...
  • Ингерман Ланская
    ну ,так вали из этого ,ненавистного тебе, государства.... вали в эСэСИз пенсии вычтут ...

Солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова стал победителем всероссийского музыкального марафона «Да здравствует Россия!»

Солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова стал победителем всероссийского музыкального марафона «Да здравствует Россия!»

Всероссийский музыкальный онлайн-марафон «Да здравствует Россия!» был проведен в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх