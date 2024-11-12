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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 17 очков и «+8» в 15 играх

Форвард «Вегаса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:5), отличившись за 13 секунд до финальной сирены.

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