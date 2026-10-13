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Царьград

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В Нижнем Новгороде открыли центр снижения веса на 300 операций в год

В Нижнем Новгороде открыли центр снижения веса на 300 операций в год

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко заработал центр снижения веса, где пациентам будут проводить обследования, назначать лекарства и выполнять бариатрические операции, в том числе по ОМС.

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