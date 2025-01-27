«Коммерсантъ» узнал о переговорах с венгерскими компаниями по газу для Приднестровья

Для преодоления энергетического кризиса в Приднестровье могут привлечь венгерские компании — по данным источников «Коммерсанта», «Молдовагаз» ведет переговоры о возможных закупках газа для непризнанной республики с венгерскими MOL и MVM.
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