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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Коммерсантъ» узнал о переговорах с венгерскими компаниями по газу для Приднестровья

Для преодоления энергетического кризиса в Приднестровье могут привлечь венгерские компании — по данным источников «Коммерсанта», «Молдовагаз» ведет переговоры о возможных закупках газа для непризнанной республики с венгерскими MOL и MVM.

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