Где находится самая дорогая торговая улица в Севастополе?

Согласно данным Крымстата, оборот розничной торговли в январе-апреле 2024 года в Севастополе составил 33 066,1 млн рублей, в сопоставимых ценах составляет 97,3% к соответствующему периоду предыдущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии