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«ПСЖ» интересуется вингером Франции U21 и «Кристал Пэлас» Олисе

«ПСЖ» интересуется вингером Франции U21 и «Кристал Пэлас» Олисе

Вингер «Кристал Пэлас» Мишель Олисе привлек внимание «ПСЖ». Парижане интересуются 21-летним игроком молодежной сборной Франции наряду с «Арсеналом».

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