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Interlune собирается добывать гелий на Луне. Стартап уже получил финансирование

Interlune собирается добывать гелий на Луне. Стартап уже получил финансирование

Interlune привлекла предварительный раунд финансирования для добычи лунного гелия-3 (He-3)Interlune, стартап под руководством бывших руководителей Blue Origin, направляет свои усилия на разработку технологии добычи на Луне редкого изотопа гелия-3 (He-3), который обладает значительным потенциалом для использования в квантовых вычислениях и термоядерном синтезе.

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