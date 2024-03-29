Interlune собирается добывать гелий на Луне. Стартап уже получил финансирование

Interlune привлекла предварительный раунд финансирования для добычи лунного гелия-3 (He-3)Interlune, стартап под руководством бывших руководителей Blue Origin, направляет свои усилия на разработку технологии добычи на Луне редкого изотопа гелия-3 (He-3), который обладает значительным потенциалом для использования в квантовых вычислениях и термоядерном синтезе.