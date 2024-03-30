# Чернильница Я уже писал, что меня до глубины души впечатлило то единство, которое продемонстрировали россияне после известных всем событий прошлой пятницы.
«Пацаны, тут узбеки бородатые с автоматом». Приезжие глумились в день траура в РФ
Комментарии
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Иван Иванов
Я что то не понял, с какого .... эти макаки сфотографированы на фоне российского флага? Где их национальные, с пальмами???
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4 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Уже в горле сидят эти туземцы. Когда же и кто наведёт в стране порядок?
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3 час.
Galina Bobryasheva
Рот закрой, недоумок! Русский язык понимаешь! Подонок недоразвитый! Пошел вон в кишлак, к таким же как ты нерусям! Тупой, как пробка, еще к нормальным людям в разговор лезешь!
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1 час.
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