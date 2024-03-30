«Пацаны, тут узбеки бородатые с автоматом». Приезжие глумились в день траура в РФ

Иван Иванов Я что то не понял, с какого .... эти макаки сфотографированы на фоне российского флага? Где их национальные, с пальмами???

anna_n8mailru Надежда Антошкина Уже в горле сидят эти туземцы. Когда же и кто наведёт в стране порядок?