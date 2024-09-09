Самая большая явка на Урале оказалась на довыборах в Артях – 62%

Избирком Свердловской области подвел окончательные итоги по явке избирателей на местные выборы. Рекордсменом стал Артинский район: на довыборы депутата по округу № 1 пришли 61,91% избирателей, или 642 человека.
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