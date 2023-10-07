Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Он подчеркнул, что благодаря российскому лидеру государство претерпело «эпохальные» изменения, которые преобразили облик страны.
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