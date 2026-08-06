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Эксперт назвала признаки избытка нитратов в арбузе

Эксперт назвала признаки избытка нитратов в арбузе

Гладкий срез, неестественно красный цвет мякоти и жёлто-оранжевые прожилки могут указывать на превышение содержания нитратов в арбузе, заявила заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК», фитосанитарный биолог Татьяна Мамонова.

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