Эксперт назвала признаки избытка нитратов в арбузе

Гладкий срез, неестественно красный цвет мякоти и жёлто-оранжевые прожилки могут указывать на превышение содержания нитратов в арбузе, заявила заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК», фитосанитарный биолог Татьяна Мамонова.
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