В Рязани задержали касимовского наркодилера

При досмотре у подозреваемого в обороте наркотиков нашли 61 грамм синтетического наркотика. По данным полиции, мужчина в ходе общения с правоохранителями признался, что делал закладки по заданию куратора.
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