Байден: США используют передачу Украине оружия для производства новой техники

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден сообщил, что Вашингтон применяет предоставление вооружения киевскому режиму, в том числе технику, которая хранится на складах США, для обеспечения собственных запасов и изготовления новой военной техники с целью защиты страны.
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