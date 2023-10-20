Байден: США используют передачу Украине оружия для производства новой техники

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден сообщил, что Вашингтон применяет предоставление вооружения киевскому режиму, в том числе технику, которая хранится на складах США, для обеспечения собственных запасов и изготовления новой военной техники с целью защиты страны.