«Кайрат» продлил контракты с Сейдахметом, Анарбековым и Крачковским

«Кайрат» объявил о продлении контрактов с тремя игроками. Алматинцы продлили соглашения с Темирланом Анарбековым и российским полузащитником Антоном Крачковским сроком до конца 2024 года, а с Еркебуланом Сейдахметом по обоюдному согласию была активирована опция продления еще на один сезон.