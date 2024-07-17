Иностранец ударил подростка ножом в Петербурге

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лина любимцева

Чего их, таких, удерживают некими подписками "о невыезде" за преступления?!!! ДА ГНАТЬ ИХ НУЖНО!! Подвезти к границе - и пинком через границу!! И ЧТОБЫ ИХ ДУХУ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО в РОССИИ!!