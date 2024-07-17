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Иностранец ударил подростка ножом в Петербурге

В Санкт-Петербурге иностранец ударил подростка ножом и отобрал у него мобильный телефон. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 15 июля на Новоизмайловском проспекте.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Чего их, таких, удерживают некими подписками &quot;о невыезде&quot; за преступления?!!! ДА ГНАТЬ ИХ НУЖНО!! Подвезти к границе - и пинком через границу!! И ЧТОБЫ ИХ ДУХУ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО в РОССИИ!!
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16 час.
НН
Неважно Неважно
Посадить на Нары и на долго а всех родичей выгнать обратно на родину.
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16 час.

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