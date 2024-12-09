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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петра Квитова показала, как 5-месячный сын наблюдает за ее тренировкой на корте

Петра Квитова показала, как 5-месячный сын наблюдает за ее тренировкой на корте

«Смотрю, как мама играет в теннис, и жду не дождусь, когда мы будем играть вместе! » – подписала фото двукратная чемпионка «Уимблдона».

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