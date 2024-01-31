В ЯНАО в 2023 году выявили 2,7 тысячи нарушений трудового законодательства

В 2023 году на Ямале погасили задолженность по зарплатам на сумму 190 млн рублей. Такие цифры озвучили на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященном подведению итогов года, сообщили в пресс-службе ведомства.