В ЯНАО в 2023 году выявили 2,7 тысячи нарушений трудового законодательства

В 2023 году на Ямале погасили задолженность по зарплатам на сумму 190 млн рублей. Такие цифры озвучили на расширенном заседании коллегии прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященном подведению итогов года, сообщили в пресс-службе ведомства.
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