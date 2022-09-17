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Панжинский заявил, что сильнейшие зарубежные спортсмены хотят возвращения России

Панжинский заявил, что сильнейшие зарубежные спортсмены хотят возвращения России

Призер Олимпийских игр и чемпионата мира, член исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Александр Панжинский выразил уверенность в том, что мировой спорт хочет возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

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