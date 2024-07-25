Испугавшийся собаки велосипедист был сбит иномаркой на трассе «Кола»

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии Днем 23 июля на 95 км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти в аварию попал велосипедист, рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии