Испугавшийся собаки велосипедист был сбит иномаркой на трассе «Кола»

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии Днем 23 июля на 95 км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти в аварию попал велосипедист, рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и области.