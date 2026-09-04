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Cuba Says US Waging A 'War Without Bombs'

Cuba Says US Waging A 'War Without Bombs'

Cuba Says US Waging A 'War Without Bombs' Authored by Dave DeCamp via AntiWar.com Lianys Torres Rivera, Cuba’s top diplomat in the US, has told Bloomberg that the Trump administration is unwilling to continue talks with the island nation and described the ramped-up US oil embargo, which has caused a devastating humanitarian crisis in the country, as a "war without bombs.

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