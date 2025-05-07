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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» в первом сезоне без Мбаппе вышел в финал ЛЧ. «Реал» с Килианом вылетел в четвертьфинале

«ПСЖ» в первом сезоне без Мбаппе вышел в финал ЛЧ. «Реал» с Килианом вылетел в четвертьфинале

Команда Луиса Энрике в решающем матче турнира встретится с «Интером». Игра пройдет 31 мая в Мюнхене. Мбаппе покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента и присоединился к «Реалу» минувшим летом.

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