Как выглядел первый класс в советских самолетах

«Аэрофлот» — первая советская транспортная компания, которая ввела понятие классности салонов. Если обычные советские пассажиры могли рассчитывать только на минералку и книгу, то в «первом классе», предназначенном для богатых иностранцев, предлагали черную икру под водку.