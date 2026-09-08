Русская весна
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Русская весна

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Герой России Сайбель: «Мы, фронтовики, вас не подведем и будем отстаивать ваши интересы» (ВИДЕО)

Герой России Сайбель: «Мы, фронтовики, вас не подведем и будем отстаивать ваши интересы» (ВИДЕО)

«Мы, фронтовики, вас не подведём и будем отстаивать ваши интересы», — Герой России, член Генсовета «ЕР» Владимир Сайбель.

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