Герой России Сайбель: «Мы, фронтовики, вас не подведем и будем отстаивать ваши интересы» (ВИДЕО)

«Мы, фронтовики, вас не подведём и будем отстаивать ваши интересы», — Герой России, член Генсовета «ЕР» Владимир Сайбель.
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