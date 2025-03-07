Армения рискует остаться без ОДКБ: важные последствия неплатежей

Армения временно приостановила участие в ОДКБ, не оплачивая взносы с 2025 года. Замглавы МИД России Александр Панкин прокомментировал возможные сценарии развития событий, подчеркнув, что исключения Армении не планируется.
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