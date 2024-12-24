В Средиземном море взорвался и затонул флагман «Оборонлогистики»

Российский сухогруз «Урса Майор» (в переводе с латыни «Большая Медведица») затонул после взрыва в машинном отделении в Средиземном море между побережьями Испании и Алжира; два члена экипажа пропали без вести, сообщает 24 декабря издание Español.
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