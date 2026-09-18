Продажи электрокаров на вторичном рынке в Москве в августе выросли на 27%

В Москве за август 2026 года купили 1789 электромобилей с пробегом. Годом ранее за тот же месяц было продано 1408 машин — рост составил 27%.
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