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МОСИНФОРМ

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Продажи электрокаров на вторичном рынке в Москве в августе выросли на 27%

Продажи электрокаров на вторичном рынке в Москве в августе выросли на 27%

В Москве за август 2026 года купили 1789 электромобилей с пробегом. Годом ранее за тот же месяц было продано 1408 машин — рост составил 27%.

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