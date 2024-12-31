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Главное за ночь. Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом; На Льгов в Курской области совершена атака ВСУ; В Севастополе военные отразили ночную атаку ВСУ; Эксклюзивный репортаж корреспо

Главное за ночь. Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом; На Льгов в Курской области совершена атака ВСУ; В Севастополе военные отразили ночную атаку ВСУ; Эксклюзивный репортаж корреспо

Главное за ночьСи Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом;На Льгов в Курской области совершена атака ВСУ;В Севастополе военные отразили ночную атаку ВСУ;Эксклюзивный репортаж корреспондента СоловьёвLIVE из блиндажей Гвардейского 1430-го полка ВС РФ на Запорожском направлении;Российские космонавты за.

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