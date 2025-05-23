За гранью абсурда: антироссийский синдром в Британии крепчает

В Европе Россия стала очень удобным объектом для внутренней пропаганды. Любые затруднения в жизнедеятельности легко и просто списываются на «руку Кремля».
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