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Военное обозрение

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За гранью абсурда: антироссийский синдром в Британии крепчает

За гранью абсурда: антироссийский синдром в Британии крепчает

В Европе Россия стала очень удобным объектом для внутренней пропаганды. Любые затруднения в жизнедеятельности легко и просто списываются на «руку Кремля».

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