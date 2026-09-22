Лавров: Гутерриш путается в показаниях по Буче, а на мемориале — имена не местных жителей, а бойцов ВСУ и «Азова»

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», где подверг резкой критике позицию Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по событиям в Буче.
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