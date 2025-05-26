В Кремле назвали опасным снятие ограничений на дальность ударов по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение на снятие ограничений для ВСУ по ударам вглубь РФ, если таковое действительно было принято, является «достаточно опасным» и таким, которое идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта на Украине.