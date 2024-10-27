Президентские выборы 2024: первые предвыборные дебаты между Александром Стояногло и Майей Санду

11:15 // Стояногло: Как человек, давно принявший модель ЕС, я готов уважать верховенство закона. Я верю, что четыре года назад, когда вы стали президентом, у вас были благие намерения, вы хотели изменить страну.
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