Удивительные рисунки карандашом от японского художника

Вы думаете, что вас вряд ли смогут потрясти вещи, выполненные с помощью карандашей и бумаги? Тогда хочу вас удивить, ведь вы ещё незнакомы с умопомрачительными рисунками 22-летнего японского художника Кохеи Омори (Kohei Ohmori), которые непременно вас поразят своей реалистичностью.