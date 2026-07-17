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Царьград

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New York Post: Трамп заявит о нелегальной регистрации 278 тысяч неграждан

New York Post: Трамп заявит о нелегальной регистрации 278 тысяч неграждан

Президент США Дональд Трамп готовится в четверг в прайм-тайм объявить о регистрации 278 тысяч неграждан для участия в федеральных выборах, раскрывая данные из доклада Министерства внутренней безопасности.

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