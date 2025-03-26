Лена Перминова забрала детей у Лебедева и уехала из России

Стало известно, где сейчас находится многодетная модель. Лена Перминова Социальные сетиЛена Перминова после завершения Недели моды в Париже ненадолго вернулась домой и снова уехала — на этот раз вместе с детьми.
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