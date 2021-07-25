Не считаю мужа настоящим мужчиной

5МИНУТКАЗдоровьеНе считаю мужа настоящим мужчиной В браке мы уже 5 лет. Поначалу всё было очень хорошо. Мы путешествовали, вели здоровый образ жизни, жили хорошо.Вернуться к статье155НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВалентина ВажнайсА вы любите своего мужа?или хотите переделать его под себя?ведь он взрослый человек со своими привычками,а тут вы-со своей излишней опекой,как к ребенку!!!если вы такая правильная.если вы не совершаете ошибок,тогда вам нужен другой муж-такой же скучный и занудный ,как вы.Валентина КазбарасЗапретить или уговорить мужчину бросить курить, это не реально. 30 лет пытаюсь с этим бороться... В первую очередь выяснить нужно, почему он опять закурил, в чём причина? Может ему нужна ваша моральная поддержка, а не морали. Ну и поехали в автобусе,даже с ребёнком, вас убыло? Да, согласна, он не прав, но истирить по этому поводу не стала бы .Как мы раньше с детьми и в автобусах и в метро и пешком... Выжили.Lena HeidelЗакурить можно и без причины, достаточно повода. Причина в том, кто курение это зависимость. То есть хроническое заболевание. Не каждый может завязать.Анна ЭржибоваЧем больше запрет больше хочется:)А2Александр 24У меня жена все совместные 46 лет курит ( я бросил 35 лет назад ) и что? Должен,отбросив всё хорошее,пытаться её перевоспитывать? Даже не смешно. Перевоспитать женщину.... Это ж короткий анекдот. Так и живём...Vera DobryaginaНу тут всё ясно. Разные люди, никогда им друг друга не понять. В начале ваших отношений он курил, но пока были чувства и он хотел вас завоевать, пошел на то, что бросил в угоду вам. За два года запал пропал, и муж вернулся к своей привычке. И меняться он уже не хочет. Ни ваша злость, ни нотации, ни уговоры на него уже не действуют. Не можете жить с человеком, который не собирается бросать свои привычки - ищите другого.VИVarshavskiy ИващенкоВы написали про недостатки.Но ведь вы живёте с ним,не уходите(или уйти некуда?).Да ещё и ребенка хотите.Значит,есть у него и достоинства.А семья это баланс.Идеальных людей нет.Татьяна ХлусоваА если ей некуда уйти потому, что они живут в её квартире?Михаил_Себя-то, любимую, считает "настоящей женщиной" :) ?Vera DobryaginaНу раз мужа она считает слабаком, то себя, конечно, сильной женщиной.Михаил_"Сильная женщина" и "настоящая женщина" -- это одно и то же по её мнению?Vera DobryaginaНу этого мы не узнаем, кто ж её спросит? По-моему мнению - это совсем не одно и то же.Татьяна ХлусоваНу конечно, нет)) "Настоящая женщина" - это женщина слабая, нежная и робкая. А вот в том, что автор себя любит, я очень сильно сомневаюсь. Мы здесь видим типичный перевёртыш со сменой ролей: муж ведёт себя как женщина, только не "настоящая", а, наоборот, такая, на каких мужчины обычно жалуются - скандальная, капризная и эгоистичная, а жена пытается вести себя как мужчина - быть сильной и везти все семейные проблемы на себе. Кому от этого хорошо - непонятно, уж точно не ей, хорошо ли ему - неизвестно, но тоже вряд ли.Михаил_Ваше мнение понятно :) .Анна Эржибова"отвезёт в больницу на приём к врачу" хм и сидит что-то чинит или перебирает....."а сама добирается на общ.транспорте"?бедненькая истёрлась ножки ты что каждый день по два раза ходишь к врачу? не пили мужика ни один не позволит с собой как с тряпкой обращаться:)Комментировать
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