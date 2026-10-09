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Газета.ру

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Фетисов назвал "Динамо" клубом КХЛ для возвращения Овечкина

Фетисов назвал "Динамо" клубом КХЛ для возвращения Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал московское «Динамо» клубом для возвращения капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

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