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Контрафронт

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Гаити: По меньшей мере шесть подозреваемых членов банды Вив Ансанм были убиты во время операции по...

Гаити: По меньшей мере шесть подозреваемых членов банды Вив Ансанм были убиты во время операции по обеспечению безопасности в районе Виар города Кенскофф, Западный департамент, недалеко от Порт-о-Пренса, в утренние часы по местному времени 26 июля.

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