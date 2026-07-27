Гаити: По меньшей мере шесть подозреваемых членов банды Вив Ансанм были убиты во время операции по обеспечению безопасности в районе Виар города Кенскофф, Западный департамент, недалеко от Порт-о-Пренса, в утренние часы по местному времени 26 июля.